انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الانفجار تبعه صوت إطلاق نار، وانفجار ثانٍ بعد خمس دقائق، وانفجار ثالث بعدهما بفترة.

وأوضحت القناة، أن هدف التفجير لا يزال غير معلوم، مضيفة أن شهود عيان قالوا إن الانفجار حدث فى الحى الذى يقيم فيه وزير الدفاع الأفغانى.