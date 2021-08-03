العراق.. القبض على 6 متهمين بالإرهاب جنوب شرق بغداد

جدة - نرمين السيد - وأفادت مديرية شرطة ميسان، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، بأن عناصر الشرطة فى ميسان نفذت حملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القبض على 6 متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين فيما يعرف (بالدكة العشائرية).

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعرف "الدكة العشائرية"، بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائرى، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكى للعراق عام 2003.