جدة - نرمين السيد - وحسب آخر إحصائية، سجلت ساحل العاج حتى يوم أمس الإثنين 63 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة. وبحسب "روسيا اليوم"، بلغ إجمالى الإصابات بكورونا فى ساحل العاج 50.341، وإجمالى حالات الوفاة 332، كما تماثل 49.461 شخصا للشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس ساحل العاج يخضع للعزل الذاتى بعد مخالطته مصابا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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