أخبار اليمن : رصد 276 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 276 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 276 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 5 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح واستحداث تحصينات قتالية في التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والتحيتا والجبلية، و45 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 397 قذيفة و216 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.