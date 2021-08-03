السعودية والإمارات تبحثان سبل تطوير علاقات التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات الفريق الركن حمد بن محمد الرميثى، سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة فى البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر فى الجانب العسكرى، فضلا عن بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما التقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركى بن بندر بن عبدالعزيز، الفريق الرميثى، وناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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