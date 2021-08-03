وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله تسلم الرسالة من وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث ثمن الملك عبدالله موقف السعودية الداعم لبلاده فى مواجهة مختلف التحديات بما فيها "قضية الفتنة"، مؤكدا أنها تعكس سياسة المملكة الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه فى كل الظروف.
وأكد الملك عبدالله، أن أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفا واحدا فى مواجهة جميع التحديات، مشيرا إلى مركزية العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على أن العلاقات الثنائية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل.
بدوره، أكد الأمير فيصل حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى يتسلم رسالة من خادم الحرمين تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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