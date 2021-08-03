بعدما أبعدها المرض.. إعلامية مصرية تُثير عاصفة من التعاطف

عادت الإعلامية المصرية إيمان الحصري للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أبعدتها رحلة علاج امتدت لأشهر طويلة، انقطعت خلالها عن الظهور على الشاشة.

وقالت الإعلامية المصرية عبر حسابها على موقع فيسبوك، الاثنين: "أول مرة أستطيع الكتابة على فيسبوك منذ شهور".

وتابعت: "لا أعرف كيف أعلق على كم الاهتمام والدعم والحب الذي رأيته وسمعته وقرأته في كل كلمة ودعوة من القلب.. الدعاء الصادق الذي بدونه ما كنت لأظل على قيد الحياة الآن".

وأردفت: "أشخاص كثيرين جدًا، أتمنى أن أتحدث إليهم وأقول لهم شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائمًا كانت ومازالت بتهون عليّ".

واختتمت الحصري منشورها قائلة: "إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أنني سأتجاوز التجربة الصعبة على خير لأن الحقيقة ما زلت داخلها ولم أخرج.. ولا أزال أحتاج إلى دعائكم".

وفور كتابة الحصري لمنشورها الأول بعد انقطاع طويل، انهالت التعليقات الداعمة للإعلامية المصرية، من أجل تجاوزها الأزمة الصحية التي تمر بها.

وعلق الإعلامي الرياضي حسن المستكاوي على منشور الحصري قائلًا: "دعواتي لك بالشفاء والخروج من التجربة الصعبة بسلام وأنتِ شافية ومعافية بإذن الله، ودائما ألف سلامة لك".

بدوره، عبر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن تضامنه مع الإعلامية إيمان الحصري، بقوله: "إن شاء الله هتقومي بالسلامة وربنا يكمل شفائكِ على خير".

أما الفنان محمد جمعة فتضامن مع الحصري قائلًا: "إن شاء الله هتبقي زي الفل ودعوات الناس من قلوبها يا طيبة".

من جانبها، بعثت الإعلامية منى مدكور برسالة دعم إلى الحصري قالت فيها: "ألف مليون حمد لله على سلامتك.. ربنا يتم شفائكِ على خير وترجعي تنوري الشاشة مجددًا قريبًا جدًا".

ولم تتوقف رسائل التضامن والدعم حتى الساعة، إذ احتل اسم الإعلامية إيمان الحصري رأس قائمة البحث على موقع غوغل.

غموض الحالة الصحية

وبحسب صحف محلية، أجرت الحصري جراحة دقيقة لم يكتب لها النجاح، ثم أجرت العديد من الجراحات اللاحقة لتدارك المضاعفات الناتجة عن الجراحة الأولى.

وفي وقت سابق قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها تعرف تفاصيل حالة الحصري، لكنها أؤتمنت عليها ولا تستطيع الإفصاح عنها، مرجحة أن يكون سبب تأخر العلاج هو خطأ طبي.

وتساءلت الحديدي في الوقت نفسه عن إمكانية مقاضاة هؤلاء المخطئون طبيًا، أم أن المريض في النهاية هو من يدفع هذه التكاليف؟!

يشار إلى أن الظهور الأخير للإعلامية إيمان الحصري على الشاشة كان في أول أيام شهر رمضان، عندما استضافت أبطال مسلسل "لعبة نيوتن" النجمة منى زكي والفنان محمد فراج، والمخرج تامر محسن.