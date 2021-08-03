وصول ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان إلى ميناء الفجيرة الإماراتي‎‎

وصلت ناقلة نفط، يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي، وتعرضت لهجوم في بحر عُمان الأسبوع الماضي، إلى مرفأ الفجيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بعد تحميل إيران مسؤولية الاعتداء الذي أسفر عن سقوط قتيلين من أفراد طاقم السفينة.

وتسبب ضعف الرؤية نتيجة الرطوبة العالية في صعوبة تحديد الأضرار التي لحقت بالسفينة ”أم/تي ميرسر ستريت“، خلال رسوها في خليج عُمان، قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات، على ما أفاد صحافي في وكالة ”فرانس برس“.

وذكرت خدمة تعقب السفن ”مارين ترافيك“ أن ”السفينة التي ترفع العلم الليبيري وصلت إلى مرساها في الفجيرة الساعة 2:47 صباحًا (22:47 بتوقيت غرينتش الاثنين)“.

وألقت كل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ورومانيا المسؤولية على إيران في تنفيذ الهجوم الذي استهدف الناقلة.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن ”تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم الذي استهدف، الخميس، السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر“، لكن طهران رفضت الاتهامات وأكدت أنها ”سترد على أي مغامرة محتملة“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن ”الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل، كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عُمان“.

فيما أوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ”على إيران تحمل العواقب المترتبة على هجومها الشائن على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان“.

وأضاف جونسون للصحفيين: ”يجب على إيران أن تواجه عواقب ما فعلته.. هذا هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح“.

واستدعت بريطانيا ورومانيا، الاثنين، السفيرين الإيرانيين في لندن وبوخارست على خلفية الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: ”أكد الوزير جيمس كليفرلي مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين، وأكد ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“ أن ”رومانيا ألقت باللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف الناقلة الإسرائيلية، وقامت باستدعاء السفير الإيراني في بوخارست“.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على اتهامات بريطانيا لإيران باستهداف الناقلة قبالة عُمان.