إغلاق البنتاغون إثر سماع أعيرة نارية خارج المبنى

أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مبنى وزارة الدفاع "البنتاغون"، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية. البنتاغون في حالة إغلاق إثر سماع أعيرة نارية خارج المبنىالسلطات الأمريكية تتهم عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إيلينوي وأجهزة الأمن تلقي القبض عليه وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني "البنتاغون". وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

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