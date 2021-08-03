إعادة فتح البنتاجون بعد حادث إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وطالبت "الوكالة"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، من الجميع الابتعاد عن مدخل محطة المترو ومنطقة منصة الحافلات التابعة للبنتاجون.

ولفتت إلى أنه تم إعادة فتح البنتاجون على الرغم من أنه لا يزال الممر 2 ومدخل المترو مغلقين، والممر 3 مفتوح لحركة مرور المشاة.

وكانت الشرطة الأمريكية منعت الدخول والخروج من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بعد إطلاق نار فى محطة حافلات تابعة له.