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جدة - نرمين السيد - وطالبت "الوكالة"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، من الجميع الابتعاد عن مدخل محطة المترو ومنطقة منصة الحافلات التابعة للبنتاجون.
ولفتت إلى أنه تم إعادة فتح البنتاجون على الرغم من أنه لا يزال الممر 2 ومدخل المترو مغلقين، والممر 3 مفتوح لحركة مرور المشاة.
وكانت الشرطة الأمريكية منعت الدخول والخروج من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بعد إطلاق نار فى محطة حافلات تابعة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح البنتاجون بعد حادث إطلاق نار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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