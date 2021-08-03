حسام زكى يستقبل نائب وزير خارجية رومانيا

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن "زكى" أثنى خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية التى تجمع جمهورية رومانيا بالدول العربية، وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لتعزيز التعاون الثنائى مع رومانيا فى جميع المجالات.
وذكر المصدر أن "زكى" أشاد بثبات الموقف الرومانى بشأن تسوية النزاع فى الشرق الأوسط وفق حل الدولتين داعيا إلى ضرورة الاستمرار فى تفهم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يشعر بخيبة أمل كبيرة فى ظل استمرار الاحتلال وغياب أية بوادر لحل النزاع.
وأكد السفير حسام زكى، أن الجامعة العربية تتابع باهتمام كبير المواقف الدولية من القضية الفلسطينية وبخاصة مواقف الدول الأوروبية، مشيرا إلى أهمية تجنب اتخاذ أية خطوات من شأنها المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى أو التأثير على الوضع القانونى لمدينة القدس المحتلة.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمتين السورية والليبية وكذلك الملف النووى الإيرانى، حيث أكد الأمين العام المساعد للجامعة أهمية عدم اقتصار محادثات فيينا على التهديد النووى، وضرورة أن تتناول هذه المحادثات أيضا شواغل الدول العربية، وبخاصة سلوك إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة وكذا برنامجها للصواريخ الباليستية الذى يمثل تهديدًا واضحًا للمنطقة.
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