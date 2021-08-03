ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. تجاذبات سياسية تعيق التحقيق

مضى عام ولا يزال لبنان منكوبا ومشلولا، مضت سنة على وقوع انفجار مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والسلطة اللبنانية ضائعة في مغارة العجز والتراخي واللامبالاة، والقضاء يتلاطم في أمواج الحصانات.

الانفجار الكيماوي الهائل الذي وقع في عنبر تخزين كميات ضخمة من مادة "نيترات الأمونيوم" قبل عام، اقتلع كل ما في طريقه، بينما تشهد بيروت اليوم تحقيقات قضائية لا تخل من التخاذبات السياسية. ويبقى السؤال الذي كان محيراً ولا يزال، من المسؤول عن هذا التخزين؟ من استورد المواد المخزنة؟ ولأي هدف؟وهل يمكن للتحقيق المحلي التوصل إلى ذلك؟

وشهد لبنان خلال هذا العام انهيارا باحتياطي البنك المركزي ولا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي مستمرا نحو الأسوأ بينما التحقيق القضائي في مسار الجريمة يسير وسط عقبات، فمنهم من يرى أن لا نتيجة مرجوة إذا لم يطل رأس السلطة ومنهم من يطالب بالانتقال إلى تحقيق دولي شفاف ومنهم من ينتظر بفارغ الصبر الأشهر القليلة المقبلة.

تعليقاً على مسار هذا التحقيق وأبرز الوقائع القضائية، قال مصدر قضائي لموقع "دوت الخليج" إن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار سيكمل للنهاية وسيذكر كل الوقائع والمعلومات التي سيتوصل إليها التحقيق في القرار الاتهامي والمتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة".

الخيانة العظمى

وفي حديث خاص مع موقع "دوت الخليج"، قال نقيب محامي طرابلس سابقا، والوزيرالسابق رشيد درباس: "التحقيق الذي يكون مسكوناً بحركة الشارع أشك أنه سيوصل للحقيقة، بحيث لم يعد القاضي مرتاحاً وحراً ليصل إلى الحقيقة وأخشى أن يتحول فيما بعد إلى نجم شعبي".

وأضاف درباس: "القرار الذي سيصدره القاضي يكون هو عنوان الحقيقة وعليه أن يكون بعيداً عن التأثيرات وخصوصاً تأثيرات حركة الشارع".

وأردف: "نعيش تحت حكم نظام متوحش كلما ضاقت ظروفه يدخلنا في ظروف جانبية أخرى، فمن ارتكب الجريمة هي المنظومة السياسية وليس من تنشر أسماؤهم للملاحقة فهؤلاء هم جزء من هذا النظام، واليوم يرمونهم وقوداً على النار لإنقاذ أنفسهم".

وانتقد درباس "المنظومة التي استلمت زمام الحكم سواء أثناء الحرب أو بعدها وأوصلت البلاد إلى هذه النتيجة المريعة لأنها تتصف بالبلادة الأخلاقية والوطنية وقلة الشفقة والرحمة وانعدام الكفاءة وغياب حسن النية وهي مسؤولة عما اقترفت يداها ومسؤولة عن سوء النتائج وسوء النية".

وتابع: "أقولها عن خبرة 55 عاماً بالقانون كل ما نراه لا علاقة له بالقانون وإن كل من تولى مسؤولية بقلة الجدارة وقلة الاهتمام مسؤول عن هذه الفوضى القضائية عن تهتك العدالة في لبنان".

وشرح درباس متوجها لكل من ينتظر الحقيقة: "عليه أن يتجه الى تحقيق دولي حيادي فالقاضي بمفرده وبلا إمكانيات (وهو يحتاج ما بين 10 إلى 12 فريق فني على الأقل) كيف له أن يستجوب مئات الأشخاص من دون فريق محترف بالخبرات الفنية المتخصصة وغيرها؟"

وأضاف: "وجب البدء بالنقطة الأهم كيف حصل التفجير؟ لأن النيترات لا ينفجر بمفرده! وهناك مجرم أصلي قابع في الأعلى".

مراحل متقدمة

من وجهة نظر مختلفة، قال المحلل في الشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب لموقع "سكاي نيوزعربية": "صار التحقيق بمرحلة متقدمة واجتاز أكثر من 79 في المئة".

وكشف ديان أن "القاضي بيطار توصل إلى معلومات مهمة تتعلق بكيفية مجيء نيترات الأمونيوم من الموزنبيك".

وتابع: "التحقيق صار في أجواء هذه المعلومات وسيجيب على كيفية اشتعال الحريق وبالتالي سبب الانفجار عبر القرار الاتهامي أي بعد صدوره خلال الأشهر القادمة".

وختم حديثه بالقول: "أما في الوقت الحالي فالتحقيق يشهد عراقيل بسبب أذونات ملاحقة المسؤولين ورفع الحصانة عنهم".