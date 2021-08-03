شكري في تونس: مصر تؤكد دعمها الكامل لإجراءات الرئيس سعيد

عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، عن دعم مصر الكامل لتونس لتحقيق إرادة شعبها، وذلك عقب استقباله من طرف الرئيس قيس سعيد في العاصمة التونسية.

ووصل شكري إلى تونس، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

وقال في تصريحات: "ندعم الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم".

وأفاد بأن "بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل".

وقالت الرئاسة التونسية إن هذا اللقاء كان فرصة جدّد خلالها سعيّد الشكر لمصر، قيادة وشعبا، "على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر".

كما أكّد رئيس الدولة التونسية "على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين"، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.