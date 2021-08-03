عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، عن دعم مصر الكامل لتونس لتحقيق إرادة شعبها، وذلك عقب استقباله من طرف الرئيس قيس سعيد في العاصمة التونسية.
ووصل شكري إلى تونس، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد.
وقال في تصريحات: "ندعم الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم".
وأفاد بأن "بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل".
وقالت الرئاسة التونسية إن هذا اللقاء كان فرصة جدّد خلالها سعيّد الشكر لمصر، قيادة وشعبا، "على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر".
كما أكّد رئيس الدولة التونسية "على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين"، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري في تونس: مصر تؤكد دعمها الكامل لإجراءات الرئيس سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.