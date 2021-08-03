فيديو : مريض سرطان يفاجئ اجتماعا مغلقا يحضره وزير التربية ويطلب وظيفة لابنته

دوت الخليج - : قطع مواطن مسن يتكئ على عكاز وتبدو عليه ملامح الفقر والتعب والإحباط ، اجتماع لجنة التعليم النيابية الذي كان منعقدا الاثنين بوجود وزير التربية محمد ابو قديس . وخاطب المواطن الوزير قائلا :" أنا مريض سرطان ، أنا مش جاي اشحد ، انا بدي شغل لبنتي انا مريض " . وطبعا ن تم اخراج المواطن دون ان نعرف شيئا عن مصير طلبه . شاهد : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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