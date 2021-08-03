الصين تفعل الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات بشمالى البلاد

وقالت وزارة إدارة الطوارئ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (ِشينخوا)، إنه منذ نهاية شهر يوليو الماضى عانت مدن مثل هاندان وشينغتاى فى المقاطعة من فيضانات غزيرة ناجمة عن الأمطار الموسمية وإعصار (إن-فا) وارتفاع تدفقات المياه، مشيرة إلى أنه حتى أمس تضرر 654 ألف شخص ولقى شخصان مصرعهما فى المقاطعة وتم إجلاء 103 آلاف شخص.
وتسببت الكارثة الطبيعية أيضا فى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 660 مليون يوان (نحو 102.15 مليون دولار أمريكى).
وأرسلت اللجنة والوزارة فريقا إلى المناطق المتضررة لمساعدة السلطات المحلية فى عمل الإغاثة.
وتمتلك الصين نظاما للاستجابة والسيطرة على طوارئ الفيضانات مكون من أربعة مستويات ويعتبر المستوى الأول هو الأشد خطورة.
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