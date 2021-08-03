الفيضانات تقتل 14 شخصا فى شرق الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، أن 250 ألف شخص اضطروا على مغادرة بيوتهم بسبب هذه الكارثة الطبيعية.

ونوهت الصحيفة، بأن غالبية الضحايا قتلوا، بسبب انهيار جدران البيوت أو صدمات بالتيار الكهربائى.

من جانبها، أنشأت حكومة الولاية مراكز لإيواء النازحين، وفقا للسلطات المحلية، غمرت المياه عدة مناطق فى ولاية البنغال الغربية حتى الخصر.

وتشهد الهند فى هذه الفترة، موجة قوية من الأمطار الغزيرة التى تسببت بحدوث فيضانات شديدة، وتستخدم السلطات المروحيات العسكرية لتقديم المساعدة الإنسانية للمنكوبين.