16 قتيلا في هجوم بجمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 16 مدنيا، الإثنين، في إقليم إيتوري المضطرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم جديد منسوب إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، كما ذكر مصدران عسكري ومحلي الثلاثاء.

وبحسب المجتمع المدني المحلي، فإن الضحايا وبينهم امرأتان على الأقل، احتجزوا رهائن قبل أسابيع على أيدي المتمردين.

وقال ديودونيه مالانغاي، أحد مسؤولي المجتمع المدني في المنطقة، إن المتمردين أعدموا الضحايا بالسلاح الأبيض على الطريق الوطنية الرقم 4 قبالة بلدة ايدوهو.

وخلال تجمع لسكان كوماندا على بعد حوالي أربعين كلم من البلدة، أعرب الحاكم العسكري لايتوري اللفتنانت كولونيل جوني لوبويا نكاشاما عن أسفه لما حصل. وقال “سنعزز وجودنا في المنطقة”.

ومنذ السادس من مايو/أيار، أعلنت حال الحصار في إقليم ايتوري وفي إقليم شمال كيفو المجاور بهدف وضع حد لأنشطة المجموعات المسلحة التي ترهب المدنيين.