مقتل 14 شخصا في شرق الهند بسبب الفيضانات

قالت صحيفة "إنديان إكسبرس"، إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في ولاية البنغال الغربية بالهند، بسبب الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة وضخ المياه من المجمعات المائية.
وذكرت الصحيفة، أن 250 ألف شخص اضطروا على مغادرة بيوتهم بسبب هذه الكارثة الطبيعية.
ونوهت الصحيفة، بأن غالبية الضحايا قتلوا، بسبب انهيار جدران البيوت أو صدمات بالتيار الكهربائي.
من جانبها، أنشأت حكومة الولاية مراكز لإيواء النازحين. وفقا للسلطات المحلية، غمرت المياه عدة مناطق في ولاية البنغال الغربية حتى الخصر.
وتشهد الهند في هذه الفترة، موجة قوية من الأمطار الغزيرة التي تسببت بحدوث فيضانات شديدة. وتستخدم السلطات المروحيات العسكرية لتقديم المساعدة الإنسانية للمنكوبين.
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