الجيش الأفغانى يحث المدنيين على إخلاء مدينة لشكركاه

جدة - نرمين السيد - حث الجيش الأفغانى المدنيين، اليوم الثلاثاء، على إخلاء مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند فى جنوب أفغانستان، تمهيدًا لشن هجوم على متمردى طالبان، على وقع مواجهات مستمرة منذ أيام.





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