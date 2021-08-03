جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تمت استعادة مساحات واسعة من الأراضى خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العمليات فى أقاليم "نورستان" و"لوجار" و"قندهار" و"أوروزجان" و"هيرات" و"جاوزجان" و"بلخ" و"سامانجان" و"هلمند" و"كابيسا" و"بغلان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 375 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.