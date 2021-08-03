مسؤول إيرانى: طهران ستتخلى عن خطط تبادل السجناء مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة "نور نيوز" شبه الرسمية، قال المسؤول الذى لم يذكر اسمه: "مع استمرار مخالفات إدارة بايدن، لا يوجد حافز لدى إيران لمواصلة هذه العملية، ومن ثم ستحذف قضية التبادل بهيئتها الحالية من جدول الأعمال تمامًا".

وكانت طهران أعلنت، الشهر الماضى، أنه تم التوصل لاتفاق لتبادل السجناء، لكن واشنطن نفت ذلك.