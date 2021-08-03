إسرائيل: الخيارات مفتوحة للتحرك بصورة فردية للرد على إيران

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلى، نفتالى بينيت، عن استغرابه وسخطه من قرار الاتحاد الأوروبى إرسال وفد للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى المنتخب إبراهيم رئيسى، بعد أيام من هجوم إيران على ناقلة النفط فى بحر العرب.





وقال بينيت، "لا أحد يشك فى هوية منفذ الهجوم على الناقلة فى بحر العرب"، مضيفا: نتحرك مع دول العالم للرد على استهداف الناقلة لكننا نعرف كيف نعمل وحدنا. وتابع، على إيران معرفة أن زعزعة الشرق الأوسط من طهران أمر قد انتهى، مؤكدا "نبقى على الخيارات مفتوحة فى التحرك بصورة فردية للرد على إيران".

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