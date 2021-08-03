إيطاليا تعلن شروط دخول السينما والمطاعم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه بداية من الجمعة المقبلة، سيكون إلزاميا على المواطنين إبراز الشهادة الخضراء للحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا من أجل دخول دور السينما والمنتجعات الصحية والمطاعم.





وتعد الشهادة الخضراء شهادة رقمية أو ورقية تظهر ما إذا كان شخص تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخرا من الفيروس. جدير بالذكر أن عشرات الإيطاليين كانوا قد تظاهروا فى الشوارع الأسبوع الجارى، ضد هذا القرار الذى اعتبروه نوع من التمييز ضد الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، ورددوا هتافات "حرية " و"لا للديكتاتورية".

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