بريطانيا: هجوم إيران على الناقلة النفطية فى بحر العرب كان متعمدا

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال المتحدث باسم التحالف فى بيان: "تعد حرية الملاحة أمراً حيوياً لجميع حلفاء الناتو، ويجب دعمها وفقا للقانون الدولى". من جانبه، رحّب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، بانضمام الناتو لإدانة الهجوم على الناقلة النفطية فى بحر العرب. وقال راب: "نعتقد أن هجوم إيران على الناقلة النفطية فى بحر العرب كان متعمداً"، مضيفاً: "حان الوقت لأن توقف إيران أعمالها المزعزعة فى المنطقة على الفور". وكانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة أحدهما رومانى.

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