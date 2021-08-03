عاجل.. حريق داخل مبنى حكومى وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى فى تصريحات لـ "السومرية نيوز"، إن "حريقاً اندلع داخل مبنى دائرة التعويضات فى منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد". وأضاف، أن "فرقة الدفاع المدنى عملت على إخلاء الموظفين والمباشرة بعمليات الإخماد".

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