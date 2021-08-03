جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد فى بيان، نرفض أى عمل يؤثر على استقرار المنطقة ويهدد الملاحة البحرية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. كانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة أحدهما رومانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: الهجوم على الناقلة فى بحر العرب يعارض حرية الملاحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.