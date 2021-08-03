حسان دياب: انفجار 4 أغسطس كشف جانب من الفساد الذى ينهش لبنان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدًا تهدد مصيره ومستقبله، مؤكدًا أن انفجار الرابع من أغسطس كشف عورات البلد، وانكشف به جانب من الفساد الذى ينهش لبنان، وظهرت دولة الفساد العميقة.





وفى بيان صحفى نشره الموقع الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر "تويتر"، اليوم، قال دياب إن "على الجميع إدراك أن العدالة الحقيقية هى حجر الزاوية فى حماية لبنان من السقوط، مشيرًا إلى أن " تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين".

وأضاف:" لن تكون عدالة حقيقية فى لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية فى انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التى لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذى أصاب العاصمة ومحيطها".

واعتبر رئيس الوزراء اللبنانى، أنه بعد مرور سنة على هذا الانفجار، لا تزال المعالم "صارخة، والوجع ما زال يدمى القلوب، ونار حرقة أهالى الشهداء والجرحى لم تنطفئ".

وكان انفجارًا هائلاً هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت فى 4 أغسطس من العام الماضى 2020، جراء انفجار كمية من نترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى

كما دمر الانفجار نحو 226 مدرسة، و20 مركزًا للتدريب، و32 حرمًا جامعيًا، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الإنفجار.