يد مصر إلى تاريخ الأولمبياد.. أول منتخب عربي بنصف النهائي

أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة اليد في الألعاب الأولمبية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26، الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو.

وضربت مصر موعدا في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.

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