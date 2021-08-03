هل أرتدي القناع؟ هل أسافر؟.. هذا ما يجب فعله بعد ظهور "دلتا"

بالنسبة للأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، كان من المفترض أن يقضوا صيفا "خاليا من القلق"، لكن ظهور المتحور دلتا شديد العدوى أفسد هذه التوقعات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنه على الرغم من أن اللقاحات المتوفرة حاليا ما تزال فعالة بشكل ملحوظ ضد "كوفيد-19" ومتحوراته، إلا أن التوصيات الجديدة الخاصة بالملقحين أوقعت الكثير من الناس في حيص بيص.

وبينما تظهر الأبحاث الجديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا وينقلوا العدوى، من المهم أن نتذكر أن هذه الحالات تظل نادرة، وأن غير الملقحين هم الذين يصابون وينشرون الفيروس على نطاق أوسع.

وقال غريغ جونسالفيس، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة في الولايات المتحدة: "إذا تم تطعيمك، فقد فعلت أهم شيء لك ولعائلتك وأصدقائك حفاظا على سلامة الجميع"، مضيفا "هناك قدر أكبر من الحرية للأشخاص الذين يتم تطعيمهم. كما أن الفكرة الرائجة حاليا بأن لا شيء تغير رغم حملات التطعيم ليست صحيحة".

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه "طالما بقيت أعداد كبيرة من الناس غير محصنة ضد كوفيد-19، سيتعرض الأشخاص الملقحون لمتحور دلتا".

إذا تلقيت التطعيم، فلماذا يجب أن أقلق بشأن دلتا؟

لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100 في المئة. وشبّهت إيرين بروماغ، عالمة المناعة وأستاذة علم الأحياء في جامعة ماساتشوستس، اللقاح بجدار البحر، وقالت "في معظم الأوقات، يقف الجدار في وجه الأمواج القاتلة، ولكن قد يكون الإعصار قويا بما يكفي للسماح لبعض المياه باختراق الجدار".

متى يجب علي ارتداء القناع؟

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا بارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس (50 حالة لكل 100 ألف شخص).

ويقول الخبراء إن الشخص الملقح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يقطن بها وعدد المصابين والملقحين فيها ليقرر ما إذا كان يجب ارتداء الكمامة أم لا، مشيرين إلى أنه يجب مواصلة ارتدائها في حال كان الإنسان وسط حشد من الناس.

هل بإمكاني تناول العشاء في المطاعم؟

الجواب على السؤال السابق ينطبق كذلك على هذا السؤال، مما يعني أنه يجب دراسة المكان الذي ترغب في الذهاب إليه وفي أي منطقة يوجد وما إذا كان ملتزما بالتدابير الاحترازية أم لا..

هل السفر آمن؟

عادة ما تكون الطائرات جيدة التهوية وليست مصدرا رئيسا لتفشي المرض، لكن اتخاذ الاحتياطات يجب أن يبقى على رأس أولوياتك. وما تزال شركات الطيران تطلب من الركاب ارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في مرافق المطارات..

ويشير المتخصصون في مجال الصحة إلى أن السفر آمن طالما اتخذ المسافر إجراءاته الاحتياطية.

ما مدى أمان الحافلات ومترو الأنفاق والقطارات؟

ما تزال معظم الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق تطلب من الجميع ارتداء أقنعة، مما يقلل من المخاطر.

الأشخاص الذين تم تطعيمهم يتمتعون بحماية جيدة، إلا أن خطر الإصابة بالفيروس يزيد كلما طالت الرحلة وكلما زاد ازدحام وسيلة النقل.

هل يمكنني معانقة الأقارب الأكبر سنا وزيارتهم؟

على الرغم من أنه من الآمن عموما أن نعانق الأشخاص الذين تم تلقيحهم ونقضي أوقاتا معهم دون قناع، إلا أنه مع انتشار المتغير دلتا، تزداد مخاطر الاتصال الوثيق بالأشخاص الأكبر سنا أو الذين يعانون من ضعف المناعة والذين هم أكثر عرضة لمضاعفات كورونا، حتى لو تم تطعيمهم.

حين تخطط العائلات لزيارة أحد الأقارب المعرضين لخطر أكبر، من الجيد اتخاذ الاحتياطات الضرورية.