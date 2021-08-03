أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة للكشف على الراغبات في الإنجاب، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة في هذا الصدد.
وقال السيسي، الثلاثاء، أثناء افتتاح مدينة صناعية غذائية بمدينة السادات: "نستطيع أن ننفذ مبادرة الرغبة في الإنجاب. نجري الكشف على الراغبات لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس".
وأضاف: "هل من الممكن أن نعمل على مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب؟ الأسرة مسؤولة عن تهيئة الظروف لإنجاب طفل. إنها روح ستأتي وتعيش ولا بد أن نوفر لها أنسب الظروف. هناك أقدار لكن هناك أسباب. الأم يجب أن تكون مستعدة".
وتابع الرئيس المصري: "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة من دون حرج"، موجها الأهالي بضرورة "أن يكون لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار"، ونصح باتباع أنظمة غذائية صحية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يطلق مبادرة "الكشف على الراغبات في الإنجاب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.