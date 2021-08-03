السيسي يطلق مبادرة "الكشف على الراغبات في الإنجاب"

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة للكشف على الراغبات في الإنجاب، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة في هذا الصدد.

وقال السيسي، الثلاثاء، أثناء افتتاح مدينة صناعية غذائية بمدينة السادات: "نستطيع أن ننفذ مبادرة الرغبة في الإنجاب. نجري الكشف على الراغبات لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس".

وأضاف: "هل من الممكن أن نعمل على مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب؟ الأسرة مسؤولة عن تهيئة الظروف لإنجاب طفل. إنها روح ستأتي وتعيش ولا بد أن نوفر لها أنسب الظروف. هناك أقدار لكن هناك أسباب. الأم يجب أن تكون مستعدة".

وتابع الرئيس المصري: "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة من دون حرج"، موجها الأهالي بضرورة "أن يكون لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار"، ونصح باتباع أنظمة غذائية صحية".