مشرعون: كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات لاستئناف المحادثات مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد مشرعون من كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تريد رفع العقوبات الدولية التى تحظر صادراتها من المعادن ووارداتها من الوقود المكرر وسلع أساسية أخرى، كى تستأنف محادثات نزع السلاح النووى مع الولايات المتحدة.





وأشار المشرعون الكوريون، إلى أن كوريا الشمالية تريد أيضًا تخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية، حتى يتسنى لها جلب الخمور الجيدة والبذلات.

وتأتى التصريحات بعد أسبوع من استئناف تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة بين الكوريتين، بعدما أوقفتها كوريا الشمالية قبل عام.

وقال المشرعون فى كوريا الجنوبية، إن الزعيم الشمالى كيم جونج أون، والزعيم الجنوبى مون جيه-إن عبّرا عن استعدادهما لإعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات منذ أبريل الماضى، لافتين إلى أن كيم طلب إعادة تشغيل الخطوط الساخنة.

وأضافوا أن كوريا الشمالية بحاجة لنحو مليون طن من الأرز نظرًا لتضرر اقتصادها من جائحة كورونا وسوء الأحوال الجوية العام الماضى.

وذكر البنك المركزى فى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضى، أن الاقتصاد الشمالى عانى فى 2020 أكبر انكماش منذ 23 عامًا، نظرًا لعقوبات الأمم المتحدة وإجراءات الإغلاق تفاديا لكوفيد-19 وسوء أحوال الطقس.