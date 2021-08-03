وأشار المشرعون الكوريون، إلى أن كوريا الشمالية تريد أيضًا تخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية، حتى يتسنى لها جلب الخمور الجيدة والبذلات.
وتأتى التصريحات بعد أسبوع من استئناف تشغيل الخطوط الهاتفية الساخنة بين الكوريتين، بعدما أوقفتها كوريا الشمالية قبل عام.
وقال المشرعون فى كوريا الجنوبية، إن الزعيم الشمالى كيم جونج أون، والزعيم الجنوبى مون جيه-إن عبّرا عن استعدادهما لإعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات منذ أبريل الماضى، لافتين إلى أن كيم طلب إعادة تشغيل الخطوط الساخنة.
وأضافوا أن كوريا الشمالية بحاجة لنحو مليون طن من الأرز نظرًا لتضرر اقتصادها من جائحة كورونا وسوء الأحوال الجوية العام الماضى.
وذكر البنك المركزى فى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضى، أن الاقتصاد الشمالى عانى فى 2020 أكبر انكماش منذ 23 عامًا، نظرًا لعقوبات الأمم المتحدة وإجراءات الإغلاق تفاديا لكوفيد-19 وسوء أحوال الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشرعون: كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات لاستئناف المحادثات مع واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.