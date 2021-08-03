الاتحاد التونسى للشغل: وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف الاتحاد العام، أن وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان أو العودة للوراء، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، اتخذ تدابير استثنائية من أجل إنقاذ البلاد، إذ قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، ما أدى لخروج عدد كبير من المواطنين احتفالا بقرارات الرئيس وسقوط الإخوان.