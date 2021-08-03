عاجل.. تونس: إحباط 86 محاولة هجرة غير شرعية منذ 25 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى تونس، اليوم الثلاثاء، إحباط 86 محاولة هجرة غير شرعية منذ 25 يوليو الماضى، فى تأكيد عملى وطمأنة للاتحاد الأوروبى على قدرة تونس فيما يتعلق بوقف أى أنشطة لتدفق الهجرة غير الشرعية.





وكان راشد الغنوشى، زعيم حزب حركة النهضة الإخوانى ورئيس البرلمان المجمد فى تونس، هدد إيطاليا ودول أوروبا بتدفق مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأيام المقبلة، بعد إسقاط حكومة الإخوان وبرلمانهم. فيما رد عليه السفير التونسى لدى إيطاليا، أول أمس الأحد، مؤكدًا قدرة السلطات التونسية على التصدى لأى أنشطة غير مشروعة أو أى محاولات هجرة غير شرعية.

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