أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن مجاري السيول والأودية

الأرصاد يحذر المواطنين: ابتعدوا عن مجاري السيول والأوديةأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعده شمالاً حتى لحج جنوباً وقد تمتد شرقا الى جبال أبين وشبوة وجنوب حضرموت, وغرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية.

وذكر المصدر أن الأمطار قد تهطل متفرقة على أجزاء من صحاري الجوف ومأرب وشمال غرب حضرموت وشبوه والمهرة ،وكذلك على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الى عدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وضرورة إيواء المواشي والطيور والنحل الاستفادة من مياه الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من التدني في الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية ،وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن امطاراً هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي وبلغت كميتها في ذمار : 39.8 ، الضالع : 35.4 ، السدة: 34.5 ، إب : 9.5 ، المحويت : 8.8 ، صنعاء : 8.5 ، عمران : 8.4

كما هطلت امطار بلغت كميتها في ريمة 8 ملم ، صعده 7.7 ، حجه 6.2 ، الحديدة 1.0 , صرفيت 0.1.