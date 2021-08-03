الخزانة الأمريكية تطالب الكونجرس برفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الإثنين، الكونجرس باتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالى، للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.





وكان الكونجرس علق سقف الدين فى 2019، فيما انقضت المهلة المحددة بسنتين منذ 31 يوليو الماضى، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف، ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، اعتبر خبراء اقتصاد مستقلين أن تلك الخطوات سيكون من شأنها منح الحكومة بضع أسابيع، ليصبح بعدها تسديد الدين فى خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.

وفى رسالة إلى قادة الكونجرس، قالت يلين: "أحث الكونجرس على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأسرع وقت".

ووفقا لأرقام الخزانة، تمت إعادة تحديد سقف الدين منذ يوم الجمعة عند 28 ترليون دولار تقريبًا، وارتفع الدين الوطنى الأمريكى والعجز خلال جائحة كوفيد بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.

وأعلن مكتب الميزانية فى الكونجرس، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ 3 تريليونات دولار، أى ما يمثل ثانى أكبر عجز بعد ذلك المسجل فى 2020.

ويقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ما يحتم عليها بعد ذلك إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.

وقالت يلين إنه حتى 30 سبتمبر المقبل، ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات فى مختلف صناديق التقاعد الحكومية.