كوريا الجنوبية تعلن حالة التأهب بسبب ظهور سلالة دلتا بلس

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، فأن مصدر انتقال العدوى بالسلالة الجديدة إلى كوريا الجنوبية لا يزال قيد التحقيق. يشار إلى أن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، أعلنت اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية اكتشفت أول حالتين من متغير Delta Plus COVID-19 الجديد، فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد الموجة الرابعة من الإصابات.

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