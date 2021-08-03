الأمم تحذر من عواقب كارثية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى سلسلة من التغريدات، أشارت مهمة المساعدة الأممية فى أفغانستان إلى أن هجمات حركة طالبان البرية والهجمات الجوية للقوات الأفغانية تسبب الضرر الأكبر.

كما أشارت إلى مقتل 40 مدنيا فى 24 ساعة فى عاصمة ولاية هلمند التى تحاصرها طالبان، وقال مصدر بمستشفى فى هيرات إن "المستشفى استقبل 24 جثة ونحو 200 مصاب خلال الستة أيام الماضية، ومن بين الضحايا أفراد من قوات الأمن".

وقال مصدر آخر من إدارة الصحة فى قندهار، إنه "تم تسجيل 28 حالة وفاة و191 إصابة فى الإقليم خلال العشرة أيام الماضية"، وقد تم نقل 38 جثة و156 مصابًا لمستشفيين فى مدينة لاشكر جاه فى هلمند، خلال الثلاثة أيام الماضية.

يذكر أنه منذ بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، كثفت طالبان من هجماتها فى أنحاء البلاد، وحققت مكاسب على الأرض، خاصة فى المناطق الريفية، وقد نزح آلاف الأشخاص ويعيش المواطنون فى خوف، حيث يحاصر المسلحون عدة عواصم إقليمية، وتشهد عاصمتا إقليمى هلمند وقندهار بجنوب البلاد اشتباكات عنيفة منذ أيام.