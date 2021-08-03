يونهاب: عودة الاتصالات اللاسلكية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون فى سيول، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية ردت على اتصالات من كوريا الجنوبية عبر خط لاسلكى ساخن اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ استعادة جميع خطوط الاتصال بين الجانبين الأسبوع الماضى





وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قال المسؤولون إنه على الرغم من أن خطى الاتصال العسكرى المباشر - الغربى والشرقى - يعملان بشكل طبيعى، لم ترد بيونج يانج على اتصالات سول عبر الروابط اللاسلكية المشتركة بين السفن التجارية الدولية.

وقال مسؤول وزارى فى سول: "هذا الصباح، اتصلنا مرة أخرى بالشمال فى الوقت المحدد عبر الخط الساخن لشبكة الملاحة التجارية الدولية، وتلقينا ردًا من الشمال".

وأفاد المسؤول بأنه من المفترض أن يتحدث الجانبان مع بعضهما البعض عبر خط لاسلكى من سفينة إلى سفينة مرتين فى اليوم، مضيفًا أنه من المتوقع أن تساعد استعادة الخط الساخن فى منع حدوث أى صدامات عرضية فى البحر.

وأعادت الكوريتان فتح جميع خطوط الاتصال عبر الحدود، وبينهما الخطان العسكريان الساخنان، الاسبوع الماضى، وذلك بعد 13 شهرًا من قيام بيونج يانج بقطع الخطوط احتجاجًا على إطلاق منشورات دعائية مناهضة لنظامها أتت من الجنوب.