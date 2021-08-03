جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 40 مدنياً على الأقل وإصإبة أكثر من مئة آخرين فى الساعات الـ24 الماضية، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردى حركة طالبان فى ولاية هلمند المحاصرة فى جنوب البلاد.





وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان فى تغريدة الثلاثاء "قلقها الشديد" إزاء مأزق المدنيين فى لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند. وحضّت على "وقف فورى للقتال فى المناطق الحضرية". من جانبه، حض الجيش الأفغانى المدنيين على إخلاء مدينة لشكركاه التى تحاصرها طالبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. مقتل 40 مدنيا خلال اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.