العراق: الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة فى كركوك خططت لهجمات فى العيد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الانباء العراقية "واع"، قالت الوزراة فى بيان لها، انه "بعد اطاحتها بشبكة ارهابية كبيرة فى محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، وبعد متابعة استخبارية دقيقة، وتعقب امنى واستخبارى، نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من الايقاع بخلية ارهابية ثانية فى الأنبار".

وأضاف البيان أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لـ "تنفيذ هجمات فى الاماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الابرياء الآمنين خلال عيد الاضحى الماضى" .

وتابع البيان، أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبى عام 2018، بعبوات ناسفة، ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى، بما يعرف بــ غزوة العيد".

وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات التحقيقية، وتصديق اعترافات الإرهابيين قضائيًا تمهيدًا لاحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم".