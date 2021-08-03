روسيا تسجل ‭ ‬22010إصابات جديدة بكورونا و788 وفاة

سجلت روسيا، الثلاثاء، 22010 إصابات جديدة بكوفيد-19، منها 1952حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و334195 منذ بدء الجائحة.
وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة، وفاة 788 شخصا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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