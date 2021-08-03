إيران: حريق فى منطقة اقتصاد البتروكيماويات بالتزامن مع تنصيب رئيسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن حريقًا نشب فى مصنع للبتروكيماويات بجنوب غرب إيران، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إجراءات تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول محلى إن الحريق تحت السيطرة ولم يتسبب فى أى إصابات. وأضافت الهيئة الإيرانية، نقلاً عن مدير ميناء ماهشهر، أن الحريق شب فى مستودع نفايات بمصنع فى المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات. وقال مدير الميناء إنه "لحسن الحظ لم تحدث إصابات ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الحادث".

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