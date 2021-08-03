إثيوبيا ترفض فتح ممرات إنسانية غرب تيجراى عبر الحدود السودانية

جدة - نرمين السيد - وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دعا إلى فتح ممرات إنسانية فى تيجراى، محذّرا من أنّ المنطقة التى تواجه خطر المجاعة قد تشهد انقطاعاً للإمدادات الغذائية.
وأوضح المكتب إن "الملايين من السكان يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائى وإن مئات الآلاف يواجهون أوضاعا أشبه بالمجاعة"، مشددا على ضرورة الإسراع فى "كبح التدهور السريع على صعيد الأمن الغذائى".
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