المغرب ينفى هجرة أفراد شرطة سرًا إلى إسبانيا

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قالت وزارة الداخلية المغربية، التى يتبعها جهاز قوات المساعدة، إنها تحقق فى مدى صدق هذه المعلومات، وانتهت إلى أنها "ليس لها أساس من الصحة"، و"لا تعدو سوى كونها أخباراً كاذبة".
وأضاف الجهاز الأمنى المغربى، أنه "يحتفظ لنفسه بحق الملاحقة القضائية لأى شخص ينشر هذه المعلومات الكاذبة".
وكانت وسائل إعلام إسبانية نشرت أخبارا خلال الأيام الماضية حول دخول عدد من أعضاء قوات المساعدة سرًا إلى مدينة سبتة، بغرض طلب اللجوء، ودخول شبه الجزيرة.
وفى خضم التوتر الدبلوماسى بين المغرب وإسبانيا، عاشت سبتة أسوأ أزمة للمهاجرين فى 18 مايو الماضى، عندما دخل قرابة 10 آلاف مهاجر، من بينهم قاصرون، بشكل غير شرعى للجانب الإسبانى.
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