جوتيريش ينوى تعيين السويدى جروندبرج مبعوثًا للأمم المتحدة فى اليمن

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، الموافقة على جروندبرج بالإجماع، ليحل محل مارتن جريفيث، الذى أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضى، بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع فى اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب الوكالة، قالت الصين إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.
وقال مسؤول فى بعثة الصين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أمس الإثنين، إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرج، لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.
ومن المقرر أن يخطر جوتيريش المجلس رسميًا بتعيين جروندبرج، ليرد عليه المجلس فى خطاب بالموافقة.
يذكر أن جروندبرج هو سفير الاتحاد الأوروبى فى اليمن منذ سبتمبر 2019، وقال دبلوماسيون إن مسؤولى الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمى على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو، وقال 14 عضو إنهم سيوافقون على التعيين.
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