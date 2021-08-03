اليمن: خسائر كبيرة فى صفوف الحوثيين بالجوف

وحسبما نقل المركز الإعلامى للجيش اليمنى، قال مصدر عسكرى مطلع، إن "مجموعة من ميليشيا الحوثى حاولت، الإثنين، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر، شمال مدينة الحزم، إلا أن رجال الجيش كانوا لها بالمرصاد".
وأضاف المصدر، أن المعارك انتهت "بفرار الميليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها، إضافة إلى تكبدها خسائر فى العتاد".
ونوه العسكرى اليمنى إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الميليشيا فى مواقع متفرقة بالجبهة، "وألحقت بها خسائر فى الأرواح والعتاد، من ضمنها تدمير عربة مدرعة ودورية ومصرع جميع من كانوا على متنهما"، لافتًا إلى أن رجال الجيش غنموا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.
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