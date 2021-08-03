انتحار رابع شرطى تصدى لاقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن بى سى"، أصبح بذلك جانتر هاشيدا، رابع شرطى ينتحر بعد المشاركة فى الاستجابة لتلك الأحداث والدفاع عن الكابيتول.
وقالت الشرطة، إن هاشيدا عمل فى فريق الاستجابة للطوارئ فى إدارة شرطة العاصمة منذ عام 2003، وأضافت أنه عُثر عليه متوفياً فى منزله يوم الخميس الماضى.
ولم يذكر ما إذا كان انتحار رجال الشرطة ناجماً بشكل مباشر عن المشاركة فى فض أحداث الشغب بمبنى الكابيتول، إلا أن تقارير أمريكية تشير إلى أن الضغوط النفسية المرتبطة بعمل مسؤولى تنفيذ القانون تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب.
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