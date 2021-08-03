سودانيون يعثرون على عشرات الجثث الإثيوبية تطفو فى نهر حدودى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال سكان مدينة واد الحلو التابعة لولاية كسلا السودانية، إن الجثث تتدفق فى هذا النهر المعروف بالسودان باسم سيتيت وفى إثيوبيا باسم تيكيزى، منذ السبت.

وبحسب الوكالة الفرنسية، قال شاهد عيان إن "الجثث التى رأيتها مصابة بجروح ومقيدة الايدى"، وروى شاهد آخر أنه رأى جثثاً ملقاة على ضفاف نهر سيتيت.

وأكد الشهود أن هذه الحثث لإثيوبيين هربوا من الاشتباكات فى تيجراى، حيث أرسلت حكومة أديس أبابا الجيش فى نوفمبر 2020 للقضاء على جبهة تحرير شعب تيجراى، فى صراع أودى بحياة الآلاف وأسفر عن أزمة إنسانية خطيرة.

وقال تيفيرا تيوودوروس، وهو طبيب إثيوبى يعمل فى مركز عبور للاجئين فى بلدة حمداييت الحدودية فى السودان، إنه رأى تسع جثث لرجال ونساء قرب النهر يوم أمس الإثنين.

وأضاف "رأينا أيضًا 28 جثة يومى السبت والأحد فى واد الحلو، معظمها لرجال أصيبوا بطلقات نارية فى مناطق متفرقة من الجسم". بينما تنفى الحكومة الإثيوبية هذه الشهادات.