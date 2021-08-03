قائد الجيش الليبى يلتقى وزير خارجية إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، قال المكتب الإعلامى للجيش الليبى، اليوم الثلاثاء، إنه جرى خلال اللقاء التباحث فى آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالملف الليبى على الساحة الدولية.

كما بحث دى مايو فى لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح آخر المستجدات والتطورات السياسية فى ليبيا، حيث تطرقت اللقاءات إلى ملف القوات الأجنبية والتأكيد على ضرورة خروجها من البلاد، والتأكيد كذلك على إجراء الانتخابات العامة فى ليبيا فى موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.