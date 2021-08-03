اليابان تطالب مصابى كورونا بالتعافى فى المنزل

وبحسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، يهدف هذا الأمر إلى منع النقص فى أسرة المستشفيات، حيث يستمر انتشار متغير دلتا شديد العدوى، بسرعة فى جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا - فى اجتماع لوزراء حكومته - "نعمل على تأمين أسرة المستشفيات حتى يمكن نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة والمعرضين لخطر كبير إلى المستشفى بالتأكيد، وسنقوم أيضًا باتخاذ الترتيبات للسماح بدخول المرضى الآخرين إلى المستشفيات إذا تدهورت حالتهم".
يشار إلى أن اليابان تعرضت فى الفترة الأخيرة لموجة خامسة شرسة من إصابات فيروس كورونا، حيث ارتفعت معدلات إشغال الأسرة بالمستشفيات، خاصة فى طوكيو، بسبب الزيادة الحادة فى عدد الأشخاص المصابين فى منتصف العمر الذين تم نقلهم إلى المستشفى.
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